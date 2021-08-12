المترجمين الأفغان.. الدنمارك تعرض استضافة من عمل معها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرض الدنمارك على الأفغان الذين عملوا معها التوجه لأراضيها للهروب من أعمال انتقامية قد تقوم بها طالبان بعد انتهاء انسحاب القوات.

وقالت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان: "لدينا مسؤولية مشتركة لمساعدة هؤلاء الأفغان المهددين بسبب صلاتهم ومساهمتهم في التزام الدنمارك بأفغانستان"، مشيرة إلى أن الوضع الأمني في بلدهم "خطير".



وسيعرض على الأفغان الذين يعملون حاليا في السفارة الدنماركية في كابول أو عملوا في السنتين الأخيرتين فيها أو تم توظيفهم في القوات المسلحة الدنماركية، إجلاءهم للدنمارك ومنحهم تصريح إقامة موقتًا لمدة عامين.

ويبلغ عددهم نحو 45 شخصا.

وعرضت دول غربية بالفعل استضافة أفغان مجندين محليا مع تصاعد القتال بين طالبان والقوات الحكومية الذي أودى بحياة العديد من المدنيين.

من جهته، صرح وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، الأربعاء، أن حكومة بلاده تدرس سبل إجلاء "عشرات على الأقل" من الأفغان الذين عملوا لصالح الدولة الاسكندنافية. وقطع وعدا مماثلا لما تعهد به الدنماركيون.

وإلى الولايات المتحدة، وصلت مجموعة أولى من الأفغان الذين عملوا مع الأمريكيين في نهاية يوليو/ تموز.

بجانب الحكومات البلجيكية واليونانية والنمساوية، طلبت الدنمارك الأسبوع الماضي من المفوضية الأوروبية إبقاء إمكانية طرد المهاجرين الأفغان الذين تم رفض منحهم اللجوء رغم دعوة أطلقتها كابول من أجل وقف عمليات الطرد.

وعلقت ألمانيا وهولندا في نهاية المطاف عمليات الإبعاد بينما أعلنت فرنسا الخميس أنها أوقفت منذ يوليو/ تموز ترحيل المهاجرين الأفغان، بسبب القتال بين طالبان والقوات الموالية للحكومة.