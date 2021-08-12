شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد رئيس الوفد فى اليوم العالمى للشباب: الشباب المصرى يعيش عصر التمكين الحقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندى، مساعد رئيس الوفد للتخطيط الاستراتيجى، إن الشباب عماد الأمة وبهم تتقدم وتنهض وتٌصنع المعجزات، لذا يجب استغلال أفكارهم وطموحاتهم، وتعزيز دورهم المجتمعى للنهوض بالدولة المصرية.

وأشاد فى بيان له، احتفالاً باليوم العالمي للشباب، بكل الجهود المبذولة من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في دعم وتمكين الشباب، ومشاركتهم الفعالة في مختلف مناحي الحياة المتعددة سياسياً واقتصادياً وتنفيذياً، والتي جاءت في ظل بناء الجمهورية الجديدة، التي تجعل أولويتها شباب مصر المقدر أعدادهم بـ 21% من إجمالي السكان بحسب تقرير أخير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح الجندى فى البيان، على الاهتمام الكبير من الدولة المصرية تجاه الشباب، ومساعدتهم على التمكين وتوليهم المناصب والوظائف القيادة المختلفة وتعزيز دورهم الفعال فى المجتمع، وعرض أفكارهم وطرحها دون أى معوقات، وأشاد بتولى الكثير من الشباب مناصب نواب وزراء ومحافظين ونواب للمحافظين، فضلا عن وجود نخب شابة في البرلمان، وكثير من الوظائف القيادية الأخرى، وأيضا تعيبن مساعدين وزراء من الشباب، ومشاركتهم بفاعلية وبقوة فى عملية التنمية الشاملة فى الدولة.

وأشار الجندى، إلى أنه بتاريخ 28 نوفمبر2019، تضمنت حركة المحافظين بحسب الهيئة العامة للاستعلامات، تمثيلا فعليا للشباب، فى إطار توجه الدولة نحو التمكين بالمناصب القيادية، بعد تأهيلهم بشكل مناسب يسمح لهم بتولى بعض المناصب، ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن التمكين أصبح حقيقة وليس شعارًا، حيث ضمت الحركة 39 قيادة جديدة ما بين محافظ ونائبا للمحافظ، من بينهم 60% من الشباب من الجنسين.

وأضاف أن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة فى تمكين الشباب وتفعيل دورهم داخل المجتمع، من خلال العديد من المبادرات والمؤتمرات التي تم تدشينها، حيث بدأت بالعام 2016 والذى شهد إطلاق المؤتمر الوطني للشباب " كمنصة للحوار المباشر بين الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها والشباب المصري الواعد"، بالإضافة إلى إطلاق منتدى شباب العالم في عام 2017 بهدف الجميع بين الشباب من جميع أنحاء العالم لتبادل الحوارات والثقافات فيما بينهم، هذا بجانب إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وكذلك تدشين تنسيقية شباب السياسيين ومؤخرا تدشيم اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، وأكد فى النهاية على كافة تلك المنصات والمحاور لدعم الشباب وتأهيلهم للدفع بهم لتولى المسئولية والقيادة.