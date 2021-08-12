3 حالات أجازت لائحة قانون "هيئة الأوقاف" الاستبدال والبيع بالممارسة للعقارات

القاهرة - سامية سيد - أكدت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رقم 251 لسنه 2021 لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية الصادر بالقانون رقم 209 لسنة 2020، علي حق الهيئة التصرف في الاعيان والعقارات بطريق المزاد العلني مع جواز الاستبدال والبيع بالممارسة في أحوال مُحددة.

وتقضي المادة ( 6 ) من اللائحة التنفيذيه بأنه للهيئة التصرف في الأعيان والعقارات على أن يكون هذا التصرف بطريق المزاد العلني ، ويجوز لها الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية :

( أ ) للملاك على الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار

(ب ) لمستأجرى الأراضي الفضاء التي أقام عليها مستأجروها مبان لأكثر من خمس عشرة سنة

( ج ) المستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم .