فلسطين تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا

محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، تسجيل أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا منذ أكثر من شهرين.



وقال طارق حواش المسؤول في وزارة الصحة إن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورنا يعود إلى عودة المسافرين بعد إجازة العيد وكذلك من ذهبوا خلال الإجازة إلى إسرائيل.

وأضاف في اتصال مع رويترز "أن معظم الإصابات الجديدة بكورونا ناتجة عن العدوى بطفرة دلتا الهندية المتحورة وهي الأسرع انتشاراً".

وأوضح أن ارتفاع عدد الإصابات اليوم مؤشر كبير على خطورة الوضع في الأيام القادمة مع استمرار حفلات الأعراس والاحتفالات بنتائج الثانوية العامة وفتح بيوت العزاء وعدم الالتزام بشروط الوقاية.

وقالت مي الكيلة وزيرة الصحة في بيان: "بلغ عدد الإصابات الجديدة بكورونا 486 إصابة منها 199 في الضفة الغربية، والباقي في قطاع غزة إضافة إلى تسجيل ثلاث وفيات في القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأضافت الوزيرة أن 100 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وصلت إلى مراكز الوزارة في قطاع غزة أمس الأربعاء، لاستمرار حملة التطعيم الوطنية ضد الفيروس.

وذكرت في بيانها أنه "سيتم إرسال 50 ألف جرعة من سبوتنيك لايت إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة لاستكمال حملة التطعيم".

وأعلنت الكيلة "وصول حوالي 150 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا اليوم الخميس، وهي دفعة من الكمية التي اشترتها الحكومة الفلسطينية من شركة فايزر".

وقالت: "الكمية التي اشترتها الحكومة من خلال شركة فايزر تصل بشكل أسبوعي وبكميات متفاوتة، استناداً إلى برنامج التوريد المتفق عليه مع الشركة، حيث وصلنا من شركة فايزر حوالي مليون جرعة حتى الآن من أصل حوالي 4 ملايين تم شراؤها، في مايو (أيار) من العام الجاري".

وأضافت "وصلت فلسطين حتى تاريخ اليوم ما يقارب 2 مليون جرعة من مصادر مختلفة، من بينها 1.5 مليون جرعة تم شراؤها من موازنة دولة فلسطين من شركات مختلفة".

وجاء في بيان الوزيرة "فيما يخص المواطنين الذين تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 626279 بينهم 426973 تلقوا الجرعتين من اللقاح".

وتشير قاعدة بيانات وزارة الصحة إلى أن عدد الإصابات منذ انتشار فيروس كورونا في شهر مارس (آذار) من العام الماضي بلغ 347612 مصاباً، فيما سجلت 3886 وفاة بين المصابين.