زلزال يضرب بلدة "أنبار آباد" في محافظة كرمان الواقعة جنوب شرق إيران

محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، الخميس، بلدة "أنبار آباد" في محافظة كرمان الواقعة جنوب شرق إيران.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا" عن نائب حاكم بلدة "أنبار آباد"، أميد سمندري، قوله إن "زلزالأ بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر وبعمق 10 كيلومترات ضرب بلدة أنبار آباد".

وأضاف أنه "تم إرسال الفرق المختصة لبدء التقييم في البلدة التي تعرضت للزلزال لمعرفة الأضرار المحتملة".

من جهته، قال رضا فلاح، مدير جمعية الهلال الأحمر بمحافظة كرمان، لوكالة أنباء "تسنيم"، إن مركز الزلزال كان على بُعد 22 كم من أنبار آباد في قرى منطقة بلوك.

وأضاف: "شعرت حوالي خمس مدن واقعة في محافظة كرمان بقوة الزلزال".

وتعد إيران إحدى أكثر الدول عرضة للزلازل في العالم، وكان أعنف زلزال ضرب محافظة كرمنشاه غرب إيران بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وأدى إلى مقتل أكثر من 620 شخصاً فضلاً عن انهيار آلاف الوحدات السكنية.