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مصرع 8 أشخاص بتحطم مروحية في الشرق الأقصى الروسي

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

لقي 8 أشخاص مصرعهم في حادث تحطم مروحية من طراز"مي-8" في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي اليوم .

 

وبحسب و كالة "ريا نوفستي" نقلاً عن بيان لهيئة الطوارئ الروسية أن مروحية من طراز"مي-8" كان على متنها 16 شخصا بما فيهم 3 من أفراد الطاقم ، تحطمت صباح اليوم بالقرب من منطقة محمية كرونوتسكي الطبيعية وسقطت في بحيرة كوريل وغرقت مما ادى الى مقتل 8 أشخاص كانوا على متنها وتم انقاذ 8 أخرين تمكنوا من السباحة والنجاة بأنفسهم.

 

وأضاف البيان أن فريق تحقيق ميداني يعمل لتحديد أسباب الحادث وملابساته، ويرجح أن يكون أحد السببين - إما تعطل المحرك أو خطأ الطيار في ظروف الضباب الكثيف في المنطقة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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