إصابة فنانة مصرية بفيروس كورونا

وقال هيكل، اليوم، عبر حسابه الشخصي في فيسبوك: "الحمد لله على كل شيء، ما يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا، ربنا يقومك بالسلامة من مرض كورونا اللعين".

وأضاف: "ادعوا لها بالشفاء العاجل، خلي بالكم من الموجة الرابعة".



يُذكر أن بشرى بدأت تصوير فيلمها الجديد "معالي ماما"، الذي تشارك في بطولته إلى جانب النجوم: محمود الليثي، وشيماء سيف، وسامي مغاوري، والعمل من تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أحمد نور.