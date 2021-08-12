بعد حادثة كربلاء.. حملة كبرى لرفع التجاوزات عن محرمات السكك

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، تنظم حملة كبرى لرفع التجاوزات عن محرمات خطوط السكك الحديدية، في كل محافظات العراق.

وقال مدير عام السكك، طالب الحسيني، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "هذه الخطوة جاءت إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إطلاق عملية شاملة لرفع التجاوزات على أملاك الدولة في جميع أنحاء البلاد بعد حادث اغتيال مدير بلدية محافظة كربلاء عبير الخفاجي؛ وتنفيذاً لتوجيهات وزير النقل ناصر الشبلي؛ بضرورة رفع كفاءة خطوط السكك، حيث باشرت اللجان المختصة بحملة موسعة لإزالة التجاوزات على أراضي ومحرمات خطوط السكك فضلا عن توجيه الانذارات النهائية للمتجاوزين".



وأشار الحسيني إلى أنه "خلاف ذلك سيتم فرض القانون برفع ملفات المتجاوزين الى القضاء عبر مراكز الشرطة في المناطق المشمولة بذلك، لاسيما بعد استحصال جميع الموافقات القانونية والاصولية الخاصة بدعاوى التجاوزات على اراضي ومحرمات السكك".