انت الان تتابع خبر نيمار يقارن نفسه بثلاثة أساطير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويعتقد نيمار أنه يسير على خطى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش، وتحديدا في جانب الاستمرارية في الملاعب.

نيمار "29 عاما" ويستعد لخوض موسمه الخامس مع سان جيرمان الذي انتقل إليه قادما من برشلونة في صفقة تاريخية قدرت قيمتها بـ 222 مليون يورو، عام 2017 مثلت قيمة الشرط الجزائي في عقده الأخير مع بلوجرانا.



وقال نيمار في تصريحات خلال حدث ترويجي لمؤسسته نيمار فايف: "الرياضيون الثلاثة الذين ذكرتهم هم نقاط مرجعية، أعتقد أنني على الطريق نفسه لأنني أعتني بنفسي كثيرا وأعمل بجد".

وأضاف: "أعرف أنني أحتاج لأن يكون جسمي جاهزا للمستوى العالي الذي أتطلع إليه، لقد مددت عقدي حتى 2025، وحتى ذلك الوقت علي الاحتفاظ بحالتي البدنية".

وخلال الحدث نفسه، أشاد نيمار بمدربه ماوريسيو بوكيتينو.

وقال: "بوكتينيو مدرب عظيم وشخص رائع، منذ يومه الأول أظهر قدراته وسيطر على الفريق تماما".



وأضاف: "إنه يطلب الكثير منا بدنيا وذهنيا، وهذا يجعلنا نتطور على المستوى الاحترافي يوما بعد يوم، لقد كسبت مدربا جديدا في مسيرتي وصديق رائع في حياتي".