وسط تقدم طالبان.. أفغانستان تسعى لشراء طائرات عسكرية روسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدت أفغانستان رغبتها في شراء طائرات هليكوبتر عسكرية روسية، وتنتظر ردا بهذا الشأن من السلطات في موسكو.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الخارجية الأفغانية اليوم الخميس، قولها إن كابول تنتظر ردا من السلطات في موسكو على طلبها شراء طائرات عسكرية.



ووصفت روسيا في وقت سابق اليوم الخميس، الوضع في أفغانستان بأنه "أكثر تعقيدًا" مما كان عليه بعد انسحاب القوات السوفيتية من هناك.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، خلال اجتماع مع طلاب من جامعة الشرق الأقصى للسكك الحديدية، إن "الوضع في أفغانستان اليوم أكثر صعوبة.. أصعب بكثير مما كان عليه بعد انسحاب القوات السوفيتية من هناك".

وأضاف أن قادة مسلحي حركة طالبان وعدوا بعدم مهاجمة الدول المجاورة.

وأوضح شويجو، في وقت سابق، أن القاعدة العسكرية الروسية (201)، ستقدم المساعدة إلى طاجيكستان، إذا تعرض أمنها إلى أي تهديد.

والرئيس الأمريكي جو بايدن قال الثلاثاء الماضي، إنه لا يشعر بالندم على قراره بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، وذلك في ضوء تقدم حركة طالبان واستيلائها على عدد من الولايات عقب انسحاب القوات الأجنبية.

وتصاعدت وتيرة العنف والقتال في أفغانستان في ظل تعثر المفاوضات بين طرفي النزاع الأفغاني، للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

وتؤكد طالبان استمرار الهجوم على قوات الأمن في معظم أنحاء البلاد؛ معلنة سيطرة مسلحيها على معظم خط الحدود الدولية.

وسيطرت حركة طالبان، الخميس، على مدينة غزنة الواقعة على بعد 150 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن رئيس مجلس ولاية غزنة ناصر أحمد فقيري قوله "طالبان سيطرت على مدينة غزنة "عاصمة الولاية" على بعد 150 كلم عن العاصمة الأفغانية".

وباتت هذه المدينة بذلك عاشر عاصمة ولاية أفغانية تسقط في أيدي طالبان خلال أسبوع.