طالبان تسيطر على مقر الشرطة في ثالث كبرى مدن أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيطرت طالبان على المقر الرئيسي للشرطة في هرات، ثالث كبرى المدن في أفغانستان، بحسب صحفي من وكالة فرانس برس كان في المكان.

وأضاف أنه لم تحدث مقاومة، فيما كتب ناطق باسم طالبان على "تويتر": فر العدو... سقطت عشرات الآليات العسكرية والأسلحة والذخيرة في أيدينا.



وفي وقت سابق اليوم الخميس، سيطرت حركة طالبان على مدينة غزنة الواقعة على بعد 150 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت "فرانس برس" عن رئيس مجلس ولاية غزنة ناصر أحمد فقيري قوله "طالبان سيطرت على مدينة غزنة "عاصمة الولاية" على بعد 150 كلم عن العاصمة الأفغانية".

وباتت هذه المدينة بذلك عاشر عاصمة ولاية أفغانية تسقط في أيدي طالبان خلال أسبوع.

اندلعت اشتباكات بين القوات الأفغانية وعناصر من حركة طالبان في مدينة غزنة، وفيما ذكرت وسائل إعلام محلية إن القوات الأفغانية صدت هجمات لحركة طالبان على مدينة هرات غربي البلاد.

ومؤخرا، سيطرت حركة طالبان على مدينة بل خمري التي تبعد 200 كليومتر شمال العاصمة كابول، وهي العاصمة الثامنة لولاية أفغانية تسقط في أيدي الحركة.

وكشفت تقديرات مخابراتية أمريكية أن حركة طالبان قادرة على عزل العاصمة الأفغانية كابول في غضون 30 يوما وقد تسيطر عليها خلال 3 أشهر.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول دفاعي أمريكي، الأربعاء، قوله إن تقديرات المخابرات الأمريكية تشير إلى أن عناصر حركة طالبان قد يعزلون العاصمة الأفغانية في غضون 30 يوما وربما يسيطرون عليها في 90 يوما.