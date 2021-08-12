البرلمان الفيدرالي بالصومال.. انتخاب نواب ولاية غلمدغ الـ6

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتخب برلمان ولاية غلمدغ، الخميس، نوابه الـ6 في مجلس الشيوخ الفيدرالي الصومالي.

ووفق مراسل ”الخليج 365”، صوّت أعضاء برلمان الولاية في الاقتراع غير المباشر، لـ6 أعضاء بينهم إمرأتان، سيمثلون الولاية في مجلس الشيوخ بالبرلمان الصومالي.

والأعضاء المنتخبون هم: سعيد سياد شروع، يوسف جيله أوغاس،عبدي أحمد طحلو، زمزم طاهر محمود، عبد الحكيم معلم أحمد ودنيامحمد علي.

وتم التصويت غير المباشر برفع الأيادي، بعدإعلان جميع المنافسين الستة التنازل لصالح النواب الجدد بحسب لجان الانتخابات.

جدير بالذكر أن 3 من هؤلاء الأعضاء أعيد انتخابهم وهم يوسف جيلهأوجاس، وعبدي أحمد طحلو، وزمزم طاهر محمود.

وبانتخاب مقاعدها، تصبح غلمدغ رابع ولاية صومالية تجري انتخابات مجلس الشيوخ، لكن هناك مقعدان متبقيان في الإدارة لم يشملهما الانتخاب بعد بسبب عدم تقديم مرشحين لأسباب فنية بحسب السلطات.

وخلال الأسابيع الماضية، أجريت انتخابات مجلس الشيوخ من قبل ولايات جوبلاند (4 أعضاء)، وجنوب غرب (5)، وبونتلاند التي انتخبت، أمس الأربعاء جميع أعضاء مجلس الشيوخ الممثلين للولاية (11)، وينتظر فقط إجراء انتخابات مجلس الشيوخ لولايتي هيرشبيلى وأرض الصومال لاستكمال مقاعد مجلس الشيوخ .

وقال رئيس لجنة الانتخابات الفيدرالية في الصومال محمد حسن عروفي، في تصريحات إعلامية: "نشيد بالتقدم المحرز حتى الآن، ونشيد بجميع الولايات التي شرعت بالانتخابات ونخطط إجراءها في الدوائر المتبقية سريعا".

ومجلس الشيوخ الصومالي هو الغرفة العليا للبرلمان ويتكون من 54 عضوا موزعين مناطقيا كالتالي: 11 لمنطقة أرض الصومال، و11 لبونتلاند، و8 لجوبلاند، و8 لغلمدغ، و8 لهيرشبيلي و8 لجنوب غرب الصومال.

ويجري انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ عن طريق أعضاء البرلمانات المحلية للولايات الصومالية الخمس، ويصل مجموع عددهم 413 نائبا .