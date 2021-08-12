"لا تحتقر المسلمين" تفرض غرامة مالية على شخصين بكوريا الجنوبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاقبت محكمة كورية جنوبية، الخميس، مسلمين اثنين بغرامة مالية لكتابتهما رسائل مسيئة على مبنى السفارة الفرنسية في سيؤول.

وألزمت محكمة الاستئناف في العاصمة الكورية، شخصين مسلمين بدفع غرامة مالية قدرها 3 ملايين وون (2600 دولار أمريكي) في قضية لصق رسائل تهديد على حائط مبنى السفارة الفرنسية مع وقف تنفيذ العقوبة التي حكمت المحكمة الابتدائية بها عليهما في مايو/أيار الماضي.

وبحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية فإنه تم توجيه تهمة تهديد البعثات الدبلوماسية الأجنبية إلى المسلمين وأحدهما روسي (26 عاما) والآخر قيرغيزستاني (26 عامًا).

وتتعلق القضية بلصق 4 منشورات مكتوب عليها "لا تحتقر المسلمين" بحجم ورقة A4 على حائط مبنى السفارة الفرنسية لدى كوريا الجنوبية في سيؤول والمباني المجاورة لها في حوالي الساعة العاشرة من مساء الأول من نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وفي مايو/أيار الماضي، حكمت المحكمة الابتدائية بالسحن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة سنة واحدة على كل من المسلمين المتهمين.

ووجدت محكمة الاستئناف في جلستها أنه لا يوجد أي مشكلة في الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية، لكنها اعتبرت أن ذلك الحكم كان شديد القسوة.

وقالت محكمة الاستئناف: "يبدو أن المسلمين المتهمين لصقا رسائل تهديد على حائط مبنى السفارة الفرنسية لنقل معنى الاحتجاج على تصرفات الرئيس الفرنسي، وكانت الكلمات الواردة في الرسائل شبيهة بآيات الكتاب المقدس أو الأمثال المعروف أنها نطق بها أناس يحترمهم الروس، فلم تكن تعبيرًا مباشرًا عن نية إلحاق الضرر".

كما أخذ حكم محكمة الاستئناف في عين الاعتبار حقيقة أن المتهمين يعترفان بجرائمهما ويعبران عن اعتذارهما للطرف المتضرر وأنهما لم يرتكبا أي جرائم خلال السنوات الثلاث الماضية التي عاشاها في كوريا الجنوبية.