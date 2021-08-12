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12 حالة وفاة و766 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالسعودية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 12 حالة وفاة و766 إصابة جديدة بفيروس بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

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أعلنت وزارة الصحة اليوم  الخميس  تسجيل  12  حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

 

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 8378.

 

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل   766  إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 536  ألفا و693.

 

كما لفتت إلى تسجيل   1532 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى  518 ألفا و 911 .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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