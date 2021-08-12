العراق.. استهداف برجين لنقل الطاقة في كربلاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية اليوم الخميس، عن استهداف برجين لنقل الطاقة في كربلاء، داعية الجهات المختصة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات القصوى لوقف هذه الهجمات الإرهابية.



وقالت الوزارة في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "خطوط نقل الطاقة الكهربائية تعرضت هذا اليوم إلى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة أدت إلى تضرر برجين اثنين لنقل الطاقة في محافظة كربلاء (118 كم جنوبي بغداد)"، مبينة أن "الهجمة الارهابية تضمنت استهداف البرجين مما أدى إلى سقوطهما وخروج خطوط نقل الطاقة عن الخدمة".

وأضافت "ما تمر به خرج من طور الظروف الاستثنائية الطارئة وتحول إلى حرب معلنة ضدها بكافة تفصيلاتها وهجماتها النوعية"، مشيرة إلى أن "المواطن سيستمر بدفع الأثمان الباهظة لتلك الحرب خاصة وسط وضع جائحة كورونا وحرارة موسم الصيف اللاهب".

وطالبت الوزارة "الجهات المختصة باتخاذ التدابير والإجراءات القصوى لحل هذا الوضع الشائك"، موضحة أن "الوزارة استنفدت فيه أغلب إمكانياتها المادية ومواردها البشرية وهي ستستمر بتقديم كل ما تملك خدمة للوطن".

وتتعرض أبراج نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في مناطق متفرقة من العراق لأعمال تخريب وتفجير من قبل جماعات إرهابية، ما انعكس سلباً على توزيع الطاقة خلال الفترة الماضية.