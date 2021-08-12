النمسا تسجل 902 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت النمسا اليوم تسجيل 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية وذلك في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ 13 مايو الماضي.



وأظهرت أحدث أرقام رسمية تسجيل 6.811 حالة نشطة، مع استمرار عدد الوفيات عند مستوى منخفض.

وتواصل النمسا تطبيق سياسة التوسع في توفير اللقاحات وتطعيم الأفراد في أماكن التجمع التقليدية خلال فترة الصيف والإجازات.

وبحسب أحدث الأرقام الرسمية فقد تلقى 5 ملايين و 364 ألفا و 105 أشخاص تطعيما واحدا على الأقل، بواقع 60.05% من إجمالي تعداد السكان، بينما تلقى 4 ملايين و891 ألفا و92 شخصاً جرعتي اللقاح بواقع 54.76% .