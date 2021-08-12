مصرع 8 أشخاص بتحطم مروحية في الشرق الأقصى الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

لقي 8 أشخاص مصرعهم في حادث تحطم مروحية من طراز"مي-8" في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي اليوم .



وبحسب و كالة "ريا نوفستي" نقلاً عن بيان لهيئة الطوارئ الروسية أن مروحية من طراز"مي-8" كان على متنها 16 شخصا بما فيهم 3 من أفراد الطاقم ، تحطمت صباح اليوم بالقرب من منطقة محمية كرونوتسكي الطبيعية وسقطت في بحيرة كوريل وغرقت مما ادى الى مقتل 8 أشخاص كانوا على متنها وتم انقاذ 8 أخرين تمكنوا من السباحة والنجاة بأنفسهم.

وأضاف البيان أن فريق تحقيق ميداني يعمل لتحديد أسباب الحادث وملابساته، ويرجح أن يكون أحد السببين - إما تعطل المحرك أو خطأ الطيار في ظروف الضباب الكثيف في المنطقة.