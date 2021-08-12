عاجل.. واشنطن تطلب الإفراج عن مسؤولين أفغان احتجزتهم طالبان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أدانت السفارة الأمريكية في كابول، الخميس، بشدة احتجاز طالبان لعدد كبير من أفراد الحكومة الأفغانية وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.



وأضافت السفارة، في بيان، أن "الاعتقال غير القانوني شمل قادة مدنيين وضباط من قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية".

وأشارت السفارة الأمريكية، إلى أن "هذه الإجراءات غير مقبولة وتتعارض مع ادعاء طالبان بدعم تسوية تفاوضية في عملية السلام الجارية".

ولفتت إلى أنها "تتناقض أيضًا مع ما تقوله طالبان بشأن توفير السلامة للقادة الأفغان والقوات في المناطق التي استولت عليها مؤخرًا".

ودعت السفارة الأمريكية، حركة طالبان إلى الانخراط في عملية سياسية تنهي معاناة الشعب الأفغاني وتمهد الطريق لتسوية سياسية تعود بالفائدة على جميع الأفغان.

وكانت السفارة الأمريكية في كابل حذرت، الخميس، من تلقيها تقارير تفيد بإعدام حركة طالبان عناصر من القوات الأفغانية بعد استسلامهم.

وقالت السفارة الأمريكية، في تغريدة لها عبر تويتر، إن ممارسات حركة طالبان تدعو للقلق للغاية وقد تشكل جرائم حرب

وسيطرت حركة طالبان، الخميس، على مدينة غزنة الواقعة على بعد 150 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن رئيس مجلس ولاية غزنة ناصر أحمد فقيري قوله "طالبان سيطرت على مدينة غزنة "عاصمة الولاية" على بعد 150 كلم عن العاصمة الأفغانية".

وباتت هذه المدينة بذلك عاشر عاصمة ولاية أفغانية تسقط في أيدي طالبان خلال أسبوع.

ومنذ بدء انسحاب القوات الدولية من أفغانستان في أوائل مايو/أيار الماضي، ساء الوضع الأمني، حيث تتزايد سيطرة حركة طالبان على البلاد.