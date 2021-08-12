شكرا لقرائتكم خبر عن «حماة الوطن» يهنئ الرئيس السيسى والمصريين بمناسبة اليوم العالمى للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، التحية والتقدير لشباب مصر الأعزاء وللرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، الذي يوافق اليوم الخميس 12 أغسطس 2021.

وأشار الحزب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو أب لكل المصريين وأن إيمانه بالشباب خاصة منذ توليه مقاليد حكم البلاد، ساهم بشكل كبير في تنمية قدراتهم وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية بالدولة، مؤكدا أن الرئيس السيسي لديه الثقة المطلقة في شباب مصر وفي عزيمتهم وقدرتهم وحبهم وإخلاصهم للوطن، من اجل تحقيق البناء والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وأضاف الحزب، أن القيادة السياسية الواعية حرصت كل الحرص على تبنى ورعاية شبابها وتمكينهم بعد تأهيلهم وثقل مهاراتهم لتولي المناصب القيادية بالدولة، إلى أن أصبحوا مثالاً يحتذى به أمام العالم أجمع، ليثبتوا انهم الحاضر والمستقبل. وبشباب مصر يحيا الوطن الغالى".

جدير بالذكر، أن العالم يحيى اليوم الخميس الموافق 12 أغسطس 2021، يوم الشباب العالمي، باعتبارهم الخطوط الأمامية للنضال وشركاء في التغيير لبناء مستقبل أفضل للجميع، حيث يهدف الاحتفال بيوم الشباب سنويًا إلى تركيز اهتمام المجتمع الدولي بقضايا الشباب والاحتفاء بإمكانياتهم، بوصفهم شركاء في المجتمع العالمي المعاصر.