شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. تيسير مطر يقيم أول احتفالية شبابية بـ"المصرى القاهري" لإبراز إنجازات حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب إرادة جيل، رئيس مجلس إدارة النادي المصرى القاهري، تنظيم أول احتفالية شبابية بالنادي المصرى القاهري، لإبراز إنجازات "حياة كريمة" المبادرة الرئاسية الرامية لتوفير حياة كريمة تليق بكل مواطن مصر في ربوع الجمهورية، وتحسين جودة الحياة لقرابة 60 مليون مصري خلال سنوات قليلة.

وقال تيسير مطر في بيان اليوم، إن الهدف من أن الاحتفالية الشبابية دعم الشباب المصرى وزرع الولاء والانتماء فيهم وحثهم على العمل والإنتاج، فضلا عن أن الاحتفالية تتزامن مع اليوم العالمي للشباب، متوجها بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه المطلق للشباب المصرى والاعتماد عليهم ومشاركتهم في العمل والبناء والنهوض بالدولة المصري.

وأشار "مطر" إلى أن الاحتفالية الشبابية هي الأولي من نوعها وسوف يليها احتفالات أخري، مؤكدا أنه يدعم الشباب سواء في المجال السياسى من خلال رئاسته لحزب إرادة جيل، أو في المجال الرياضى من خلال رئاسته للنادي المصرى القاهري، واصفا الشباب المصرى بسواعد الوطن.

وأوضح مطر أنه عقد مساء أمس اجتماعا مع اللجنة الشبابية بالنادي المصري القاهري وتم الاتفاق على مضمون الاحتفالية الشبابية والتي سوف تتنوع بين فقرات ثقافية وفنية ورياضية فضلا عن مداخلات توضح للجميع إنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



اجتماع تيسير مطر مع شباب النادي المصرى القاهري



النائب تيسير مطر وشباب النادي المصرى القاهري



تيسير مطر يقيم أول احتفالية شبابية بـالمصرى القاهري لإبراز إنجازات حياة كريمة



تيسير مطر



جانب من الاجتماع