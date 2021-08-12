وكيل "صحة المنيا" يعلن أماكن مراكز تلقي لقاح كورونا بالمحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

أعلن الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة في محافظة المنيا، أسماء وأماكن مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا المُستجد.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريحات له اليوم الخميس، أنه جرى تخصيص فرق متحركة، تغطي معظم التجمعات بمدن ومراكز المحافظة، إلى جانب مراكز تلقي اللقاح الـ16، وهي، (المركز الطبي الغربي بمركز المنيا – وحدة طب الأسرة بدماريس بمركز المنيا – المركز الطبي العام بمركز سمالوط – مركز فيروسات مطاي – المركز الطبي الحضري بمركز بني مزار – وحدة طب الاسرة بالعباسية بمركز مغاغة – المركز الطبي الحضري بمركز العدوة – المركز الطبي الشرقي بمركز أبو قرقاص – المركز الطبي العام بمركز بملوي – مستشفي ديرمواس العام - مستشفي سمالوط النموذجي – مركز طبي قلندول بمركز ملوي – مركز طبي شباب المستقبل بالمنيا الجديدة – مركز طبي القيس بمركز بني مزار – معهد الأورام بالمنيا – بنك الدم بالمنيا).

وأوضح النادي، أنه جرى تخصيص 40 فريقا متحركا من مديرية الصحة للأماكن العامة والخدمية، ودور العبادة "المساجد - الكنائس" ودور الرعاية والمنشآت العامة التي يتردد عليها المواطنون، وتستهدف تطعيم 35 ألف مواطن يوميًا.

وأكد وكيل الوزارة، أن تلقي التطعيم مجاني لكافة المواطنين، موضحًا أنه جرى تجهيز 16 مركزًا للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وناشد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: اضغط هنا، وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصًا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يُجرى تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

ولفت المحافظ، أنه فيما يخص المسافرين يرجى التسجيل على مركز السفر الخاص بمحافظة المنيا، على موقع الوزارة، وتلقي اللقاح مجاني وللراغبين في استخراج شهادة التطعيم، تقدر قيمتها بـ 250 جنيهًا.