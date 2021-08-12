77 ضحية في حرائق الجزائر

اسماعيل عبد الحي -

قال النائب العام لمجلس قضاء تيزي وزو، عبد القادر عميروش، إن حصيلة الوفيات التي وقعت بالولاية قد ارتفعت إلى 49 مدنيا و20 عسكريا، معةا يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات الى 77 ضحية.

وذكر المسؤول القضائي في ندوة صحفية، مساء الأربعاء، أن ضحايا الحرائق بالمئات ولا يمكن حصرهم الآن.

واللافت في تصريحات المتحدث، ربط الحرائق التي اندلعت مساء الإثنين، بالحوار الذي أجراه الرئيس عبد المجيد تبون للصحافة الوطنية، الأحد، وأعلن فيه اتخاذ قرارات تخص حماية الثروة الغابية، ليؤكد النائب العام أن الحرائق متعمدة وقامت بها أطراف "لا تحب الخير للبلاد، وأطراف أخرى تقف وراء من أضرم النار".