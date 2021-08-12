بعد لقاء مع الرئيس عون.. رئيس مصرف لبنان يرفض التراجع عن قرار حساس

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قال مصدر وزاري لبناني إن حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة رفض التراجع عن قرار يتعلق باستخدام الاحتياطيات الإلزامية لمواصلة تمويل واردات الوقود المدعم.

وأضاف المصدر أن سلامة رفض التراجع عن القرار بعد لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون، في وقت سابق اليوم الخميس.

وقال المصدر إن الحكومة اللبنانية ستبحث مسودة قانون يسمح للبنك المركزي باستخدام الاحتياطيات الإلزامية.

وأوضح حساب الرئاسة اللبنانية على مواقع التواصل الادتماعي أن الرئيس عون طالب حاكم المصرف المركزي بالامتثال بالموافقات الاستثنائية لمجلس الوزراء.

كما طالب عون، حاكم المصرف المركزي بالتنسيق مع السلطات بشأن كل قراراته.