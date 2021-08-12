العراق.. استهداف برجين لنقل الطاقة في كربلاء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 04:11 مساءً - منذ 11 دقيقة

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية اليوم الخميس، عن استهداف برجين لنقل الطاقة في محافظة كربلاء، داعية الجهات المختصة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات القصوى لوقف الهجمات على أبراج الكهرباء.

الوزارة قالت في بيان لها: إن “خطوط نقل الطاقة الكهربائية تعرضت هذا اليوم إلى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة أدت إلى تضرر برجين اثنين لنقل الطاقة في محافظة كربلاء (118 كم جنوبي بغداد)”، موضحة أن “الهجمة الارهابية تضمنت استهداف البرجين مما أدى إلى سقوطهما وخروج خطوط نقل الطاقة عن الخدمة”.

وأكدت وزارة الكهرباء أنه “ما تمر به خرج من طور الظروف الاستثنائية الطارئة وتحول إلى حرب معلنة ضدها بكافة تفصيلاتها وهجماتها النوعية”، مشيرة إلى أن “المواطن سيستمر بدفع الأثمان الباهظة لتلك الحرب خاصة وسط وضع جائحة كورونا وحرارة موسم الصيف اللاهب”.

كما طالب بيان الوزارة “الجهات المختصة باتخاذ التدابير والإجراءات القصوى لحل هذا الوضع الشائك”، موكدة أن “الوزارة استنفدت فيه أغلب إمكانياتها المادية ومواردها البشرية وهي ستستمر بتقديم كل ما تملك خدمة للوطن”.

وتتعرض أبراج نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في مناطق متفرقة من العراق لأعمال تخريب وتفجير من قبل جماعات مجهولة، الامر الذي انعكس سلباً على توزيع الطاقة خلال الفترة الماضية في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

يشار إلى أنه خلال الأسابيع الماضية، شهد العراق هجمات متصاعدة تستهدف أبراج نقل الكهرباء ومحطات التوليد، في بلد ينتج بين 19 و21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما يحتاج أكثر من 30 ألفا.