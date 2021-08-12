البرلمان العربي يندّد بتهديد أمن الملاحة بالخليج وبحر العرب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 04:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

ندّد البرلمان العربي بالتهديدات التي يتعرض لها أمن الملاحة البحرية في الخليج وبحر العرب، لتأثيرها على استقرار المنطقة، واقتصاد العالم.

وحث البرلمان العربي في بيان أصدره اليوم الخميس على ضرورة تكاتف الجهود العربية والدولية من أجل تعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة العربية.

وشدد على أن “التهديدات التي يتعرض لها الأمن البحري في الخليج العربي وبحر العرب، لا تؤثر على أمن واستقرار المنطقة فقط، وإنما تمثل تهديدا للأمن الاقتصادي العالمي”.

لاسيما -يقول البيان- وأن نقل موارد الطاقة حول العالم يعتمد بشكل رئيسي على الممرات البحرية في المنطقة، التي تعد شريانا رئيسيا للاقتصاد العالمي.

وأكد بيان البرلمان العربي على أن “أمن وحرية الملاحة البحرية يعد أحد المبادئ الرئيسية للقانون الدولي”، داعيا في هذا الصدد إلى “الإلتزام التام بكافة الصكوك والمواثيق الدولية التي تضمن أمن وحرية الملاحة الدولية، وعلى رأسها معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982”.

وشهد الأيام الأخيرة هجومين تتهم قوات إيرانية بتنفيذهما، في بحر العرب وخليج عمان، أحدهما على سفينة أجنبية غير مسلحة، فيما نفذ الآخر عبر هجوم بطائرة مسيرة، على ناقلة النفط “ميرسر ستريت”، الذي أسفر عن مقتل حارس أمن بريطاني وقبطان روماني.