العثور على رفات جندي أردني قرب حي الشيخ جراح بالقدس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

عثر عمال خلال حفريات لأعمال بناء خط القطار البلدي في القدس على رفات شخص وبقربها سكين وخاتم وخوذة تابعة للجيش الأردني، بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.

وذكرت القناة أنه تم اكتشاف الجثة أمس، في موقع تلة الذخيرة القريب من حي الشيخ جراح في القدس.

ورجحت مصادر إسرائيلية أن الجثة تعود لجندي أردني قتل خلال المعارك مع الجيش الإسرائيلي خلال حرب يونيو العام 1967.

تم على الفور إغلاق المكان الذي عثر فيه على الجثة واستدعيت قوات ومحققو التشخيص الجنائي في الشرطة الإسرائيلية بهدف محاولة التأكد من أن الجثة لجندي أردني.

يجري البحث في الموقع عن متعلقات أخرى من أجل التوصل إلى يقين مطلق حول هوية الجثة.

وتحتجز الشرطة الإسرائيلية في منطقة القدس الجثة إلى انتهاء التحقيقات.