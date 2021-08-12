مشروع قانون لردع الأطباء المقصرين في مصر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

افادت صحيفة “الوطن” بأن رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في مصر أشرف حاتم، اكد أن اللجنة ستناقش مشروع قانون المسؤولية الطبية في دور الانعقاد المقبل في ظل زيادة حالات الخطأ الطبي وبينها حالة ياسمين عبد العزيز.

وأشار إلى أن اللجنة كانت قد راجعت مشروع قانون المسؤولية الطبية وأعدت تقريرا حوله للعرض، إلا أن حاجة المشرع إلى إصدار بعض التشريعات الهامة ارجأت مناقشته.

وقال حاتم: “التقصير والإهمال الناجم عن الخطأ الطبي مسؤولية جنائية، والمضاعفات التى تواجهها حالة المريض بسبب هذا الخطأ يتحملها الطبيب، وبالتالي نحن في حاجة إلى إصدار قانون متخصص لمساءلة الأطباء المقصرين، خاصة وأن المواد الموجودة في قانون العقوبات لم تعد تحقق المرجو منها في عملية الردع”.

وأوضح الدكتور أشرف حاتم أن القانون الجديد يحدد مسؤولية الطبيب عن الخطأ الطبي ومحاسبته عليه، حتى ولو وصل الأمر إلى شطبه من سجلات المهنة، وقال: “مصر تحتاج إلى إصدار هذا القانون المعمول به في غالبية دول العالم، هذا القانون سيكون على رأس أولويات عمل اللجنة في دور الانعقاد المقبل”.