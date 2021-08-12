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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تعزي وتتضامن مع الجزائر في ضحايا الحرائق والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021
عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، جراء الحرائق المنتشرة في مناطق عدة من شمال البلاد، والتي أودت بحياة العديد من الأشخاص بينهم أفراد من الجيش الوطني الشعبي، فضلا عن وقوع إصابات.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الجزائرية وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.