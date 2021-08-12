دولة الإمارات تعزي وتتضامن مع الجزائر في ضحايا الحرائق

محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، جراء الحرائق المنتشرة في مناطق عدة من شمال البلاد، والتي أودت بحياة العديد من الأشخاص بينهم أفراد من الجيش الوطني الشعبي، فضلا عن وقوع إصابات.

