البرلمان العربي يدعو لتعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة

محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

أكد البرلمان العربي على ضرورة تكاتف الجهود العربية والدولية من أجل تعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن التهديدات التي يتعرض لها الأمن البحري في الخليج العربي وبحر العرب، لا تؤثر على أمن واستقرار المنطقة فقط، وإنما تمثل تهديدا للأمن الاقتصادي العالمي، لاسيما وأن نقل موارد الطاقة حول العالم يعتمد بشكل رئيسي على الممرات البحرية في المنطقة، التي تعد شريان رئيسي للاقتصاد العالمي.



وشدد البرلمان العربي -في بيان أصدره اليوم- على أن أمن وحرية الملاحة البحرية يعد أحد المبادئ الرئيسية للقانون الدولي، داعيا إلى الإلتزام التام بكافة الصكوك والمواثيق الدولية التي تضمن أمن وحرية الملاحة الدولية، وعلى رأسها معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.