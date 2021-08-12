شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية العرب" تدعم جهود إخماد الحرائق في تونس والجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن قلقها البالغ بسبب حرائق الغابات التي نشبت في تونس والجزائر.

وأفادت الأمانة في بيان لها اليوم، أنها تتابع بقلق بالغ وانشغال كبير حرائق الغابات التي نشبت في تونس والجزائر وما خلفته من خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وثمنت الجهود المتميزة لأجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) والأجهزة الأمنية المختلفة في البلدين التي جندت كل إمكانياتها في سبيل أداء واجباتها الوطنية في إخماد هذه الحرائق وإنقاذ المواطنين بشجاعة وروح وطنية مؤثرة باذلة الغالي والنفيس من أجل إنقاذ المواطنين والحفاظ على حياتهم.

وأكدت الأمانة العامة ثقتها في قدرة كل من البلدين على تجاوز هذه المحنة والتغلب على آثارها وتبعاتها، راجية من الله أن يرحم الضحايا ويلهم ذويهم الصبر والسلوان والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.