دولة الإمارات تقدم 42.5 ألف جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا

محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الخميس، عن تقديم 42,503 جرعات من لقاح كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الخميس 17,288,318 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 174.80 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.