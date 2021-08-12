شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل ينقذ 18 يونانيا من الغرق في بحر إيجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن خفر السواحل في اليونان، وسفن أخرى تصادف مرورها، اليوم الخميس من إنقاذ 18 يونانيا كانوا على متن يخت تعرض لمأزق في بحر إيجه على بعد 16 ميلا بحريا (29 كيلومترا) شمال غربي جزيرة ميلوس التابعة لمجموعة جزر سيكلاديس.

ونقل التليفزيون الرسمي اليوناني "آيه آر تي" عن مشاركين في العملية القول إنه جرى إنقاذ جميع من كانوا على متن اليخت.

وأطلقت السلطات عملية إنقاذ واسعة باستخدام مروحية في وقت سابق. وتردد أنه سيتم فرض غرامة على جميع الركاب، وبينهم ثلاثة من القُصّر.