واشنطن تشيد بزيارة لابيد إلى المغرب.. هامة للمنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت الولايات المتحدة بالزيارة التي يجريها حاليا وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى المغرب، وبدأت منذ أمس الأربعاء.

الترحيب الأمريكي جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي وصف الزيارة، بأنها "هامة بالنسبة إلى إسرائيل، والمغرب والمنطقة".

وشدد على أن الولايات المتحدة تستمر بالعمل مع البلدين، من أجل "تقوية الآفاق المشتركة، وخلق مستقبل أكثر سلاما وأمانا وازدهارا بالنسبة لسكان الشرق الأوسط".

وأمس الأربعاء اجتمع لابيد، بُعيد وصوله إلى الرباط في أول زيارة لوزير إسرائيلي منذ عقدين، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، فيما أشرف زوال اليوم الخميس على الافتتاح الرسمي لمكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المملكة المغربية.

وفي أجندة اليوم الثاني والأخير من زيارة الوزير الإسرائيلي، يُنتظر أن يقوم بالصلاة في أحد معابد مدينة الدار البيضاء، ثم يختتم الوفد الإسرائيلي زيارته بمؤتمر صحفي في أحد فنادق العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.



وكانت آخر زيارة لوزير خارجية إسرائيلي إلى المملكة المغربية، قبل 18 عاماً، وهي الزيارة التي قام بها وزير الخارجية آنذاك سليفان شالوم في عام 2003.

وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها مسؤول إسرائيلي رفيع إلى المغرب، وذلك بعد زيارة مئير بن شبات، رئيس مجلس الأمن القومي المنتهية ولايته، إلى المملكة في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، رفقة وفد رفيع لتوقيع الاتفاق الثلاثي، والذي بموجبه استأنف البلدان علاقاتهما الدبلوماسية.





