"الحرائق بفعل فاعل".. رئيس وزراء الجزائر يكشف امتلاك أدلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، الخميس، على وجود "أدلة تثبت أن الحرائق التي اندلعت بالعديد من الولايات كانت بفعل فاعل".

وقال عبدالرحمن، خلال زيارته لولاية تيزي وزو الأكثر تضررا من الحرائق، إن "الأولوية القصوى هي الحفاظ على صحة الأهالي".

وأشار إلى أن "الهبة التضامنية التي نشهدها هي أهم العناصر المكونة للمجتمع الجزائري".

ولفت إلى أن "الرئيس عبدالمجيد تبون خصص ميزانية لتعويض السكان المتضررين من الحرائق"، مشيرا إلى "أنه سيتم الشروع اليوم في إحصاء الخسائر وإحصاء كافة المتضررين".





وأضاف أن "الدولة سخرت كل الوسائل المادية والمعنوية للتكفل بالسكان في جميع الولايات التي مستها الحرائق".

وأعلن تبون الحداد الوطني في البلاد لمدة 3 أيام، اعتبارا من اليوم على خلفية مقتل عشرات المدنيين والعسكريين جراء الحرائق التي اجتاحت بعض الولايات.

وكان عبدالقادر عميروش النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو، كشف، الأربعاء، عن ارتفاع عدد ضحايا الحرائق بالمنطقة إلى 69 منهم 28 عسكريا.