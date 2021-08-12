شكرا لقرائتكم غزة و حماس غزة.. الأونروا قلقة لوجود أنفاق حماس قرب منشآت تابعة لها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعربت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن قلقها لوجود أنفاق لحركة حماس بالقرب من بنى تحتية تابعة لها في قطاع غزة من ضمنها مدرسة.

وقالت الأونروا في بيان، إنها تدين وجود بنى وأنفاق واحتمال استخدامها، مضيفة أنها احتجت لدى السلطات في غزة على الأمر.

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كما احتجت الوكالة، وفق بيانها، على الاستيلاء على إحدى مدارسها، الأمر الذي يقوض حرمة وحيادية مباني الأونروا.

وبين 10 و21 مايو، قتل 260 فلسطينيا في الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، بينهم مقاتلون، وفقا للسلطات المحلية. وفي إسرائيل، أسفر إطلاق صواريخ من غزة عن مقتل 13 شخصا، بينهم جندي، بحسب الشرطة والجيش.

عناصر من كتائب القسام التابعة لحركة حماس في غزة "أرشيفية"

وتتهم إسرائيل فصائل مسلحة في غزة باستخدام أماكن تستضيف مدنيين لإطلاق صواريخ على أراضيها.

ويأتي البيان بعدما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، بأن حماس منعت فريقا من خبراء الأمم المتحدة من تفتيش نفق بالقرب من مدرسة تابعة للأونروا في حي الزيتون في مدينة غزة.

وأشارت الهيئة إلى أن الفريق ألغى خططه لزيارة مدرسة أخرى تابعة للأونروا في رفح جنوب قطاع غزة الذي يخضع لحصار إسرائيلي منذ 15 عاما ويقطنه نحو مليوني شخص.

وبعد التقرير، دعا السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة جلعاد إردان المنظمة الدولية إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة".

وقال إردان إن "الأمم المتحدة، بصفتها مؤسسة مسؤولة عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، لا يمكن لها أن تسمح باستخدام مدارسها ومبانيها كملاذات للإرهابيين".

وطالب أيضا بـ"تجميد تمويل البنى التحتية للأونروا في غزة إلى حين نهاية تحقيق شامل ومستقل".