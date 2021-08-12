بسبب ارتفاع درجات الحرارة .. أسبانيا تعلن «حالة الطوارئ» وإنتشار سيارات الإسعاف في الشوارع

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت 14 مقاطعة إسبانية حالة الطوارئ بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ووقالت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية الإسبانية AEMET، إن درجات الحرارة فى بعض الأماكن ستصل إلى 47 درجة وهو ما يثير القلق على صحة المواطنين، مشيرة إلى أنه حالة من الاختناق ستكون فى الليل، حيث لن تنحفض درجات الحرارة عن 25 درجة، كما توجد نسبة عالية من الرطوبة أضيفت على الساحل، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.

ونشرت الصحيفة صور للإسبان الذين يواجهوا أول موجة حر فى صيف 2021 ، والتى منها أظهر نشر عربات الاسعهاف فى شتى أتحاء البلاد لمساعدة كبار السن والضعفاء الذين يشعرون من التعب من ارتفاع درجات الحرارة.

بدأت موجة الحر الأولى في صيف 2021 أمس الأربعاء في إسبانيا ، فيما وصفته وكالة الأرصاد الجوية الحكومية (AEMET) بأنه حلقة "معاكسة للغاية" ، والتي من المحتمل أن تستمر حتى الاثنين المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن اليوم، الخميس ، سيبقى أربعة عشر مجتمعًا مستقلًا في حالة تأهب وأعلنت الطوارئ بسبب موجة الحر، اثنان منهم في خطر شديد - أراجون وكتالونيا - وثمانية أخرى على المستوى البرتقالي - أندلسيا ، بالياريس ، كاستيلا وليون ، كاستيلا لا مانشا ، إكستريمادورا ومدريد ونافارا ولاريوخا.

بينما ستكون منطقة مورسيا ومجتمع فالنسيا في حالة تأهب صفراء للحرارة. فقط مجتمعات ساحل كانتابريا - جاليسيا وأستورياس وكانتابريا وبلاد الباسك - هي من تم إعفاؤها من التنبيهات.

وبهذا المعنى، سيتميز اليوم بارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد، التي ستتجاوز 36-38 درجة في معظم المناطق الداخلية لشبه الجزيرة ومايوركا ، و 40-42 في أودية منحدر جنوب المحيط الأطلسي و وادي إيبرو.

سوف يتسبب دخول الهواء شبه الاستوائي إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​، مصحوبًا بغبار معلق ، في حدوث فترات من الغيوم في المنطقة ، والتي ستتطور أيضًا في مناطق أخرى من الأندلس وميسيتا وشمال شرق شبه الجزيرة. مع هذا الوضع ، من الممكن تشكيل زخات أو عواصف معزولة بشكل عام في المناطق الداخلية من الثلث الشرقي والشمالي الشرقي ، والأرجح في جبال البرانس، ونافارا ، حيث ستكون أكثر كثافة، وفي جنوب النظام الإيبري وغيرها من المناطق الجبلية.