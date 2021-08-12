شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيوخ" يؤكد أهمية تطوير الجزء الجنوبى لقناة السويس لتعظيم الناتج القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدد من التوصيات البرلمانية الهامة وجهها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في شأن قناة السويس أبرزها الانتهاء من تطوير الجزء الجنوبي للقناة لتعظيم المكانة الدولية لمصر.

وتأتي هذه التوصيات، ضمن مجموعة كبيرة من التوصيات الهامة التي تضمنها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والتي وافق عليها المجلس النيابي :