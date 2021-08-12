شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبد العزيز: سنعمل بكل أدواتنا البرلمانية لمزيد من دعم وتمكين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة حقوق الإنسان، بكل التحية والتقدير لشباب مصر الذين يشكلون عماد الوطن وقادة المستقبل، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للشباب.

وأكد النائب محمد عبد العزيز على ضرورة الدعم والرعاية لكافة النماذج الشبابية الناجحة في مختلف المجالات، مضيفا: "سنعمل بكل أدواتنا البرلمانية على مزيد من دعم وتمكين الشباب والاستفادة من طاقاتهم لصالح بناء مستقبل أفضل لوطننا الغالي".

يحتفل العالم اليوم 12 أغسطس، بيوم الشباب العالمي، وهو اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999، استجابة لتوصية المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب في لشبونة، عام 1998.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الشباب المصري في الفئة العمرية (18 ـ 29) سنة، بلغ 20,6 مليون نسمة، طبقا لتقديرات السكان عام 2020.

وتابعت: "يحل اليوم العالمي للشباب هذا العام، في وقت تُولي القيادة السياسية هذه الشريحة اهتمامًا بالغًا، إيمانًا منها بأهمية الاستثمار في الشباب، وصقل قدراتهم، والعمل على تمكينهم بعد تأهيلهم المناسب، وتزويدهم بالأدوات التي تمكنهم من العبور إلى المستقبل".

وتوجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه بفئة الشباب وتنمية قدراتهم وتأهيلهم للقيادة، داعية شباب مصر للإيمان بأن المستقبل سيكون أفضل، وأن يعملوا على تطوير قدراتهم ومهاراتهم، والمشاركة الفاعلة في الأنشطة التطوعية التي تتيحها الدولة ومنظمات المجتمع المدني، والمساهمة في مسيرة البناء والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وذكرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشباب المصري يعيش أزهى عصور التمكين، في ظل قيادة سياسية مؤمنة بضرورة تربية وتأهيل جيل قادر على القيادة والنهوض بالوطن.