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شكرا لقرائتكم خبر عن "بصيرة" يكشف أهم الأرقام عن الشباب بمصر فى اليوم العالمى والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في 2019 كان الشباب يمثلون أكثر الفئات استخدامًا للإنترنت من بين كل الفئات العمرية، وبلغت نسبة الشباب فى سن 15-35 سنة الذين يستخدمون الإنترنت 68.8% ، و99.9% من الشباب يمتلكون هاتف محمول، و67.8% منهم يستخدمون الحاسب الآلي.
وفي استطلاع بصيرة في شهر مارس الماضي، بلغ متوسط مؤشر الرضا عن الأداء العام بين الشباب في مصر 66.1% مقارنةً ب71.5% بين من بلغوا 50سنة فأكثر، فيما كشفت منظمة الصحة العالمية، اضطر عدد كبير من الشباب فى جميع أنحاء العالم إلى تعطيل حياتهم بسبب جائحة كورونا في 2020 وعبر 90% من الشباب عن زيادة قلقهم النفسى وقت الجائحة، وتأثر أكثر من بليون طالب فى كل بلد تقريبًا بإغلاق المدارس و 80% من البنات قلقات على مستقبلهن، و فقد 1 من كل 6 شباب في العالم عمله أثناء جائحة كورونا، وكان معظم من خسروا وظائفهم هم الشباب من عمر 18 إلى 24 سنة.