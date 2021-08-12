شكرا لقرائتكم خبر عن "بصيرة" يكشف أهم الأرقام عن الشباب بمصر فى اليوم العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد المركز المصري لبحوث الرأي العام-بصيرة، أبرز أرقام عن الشباب في مصر بمناسبة اليوم العالمي للشباب، وجاءت أهم هذه الأرقام أن عدد الشباب في العمر من 29-15 سنة في مصر 25.6 مليون مصر ويمثلون 25.5٪ من السكان في بداية سنة 2021، بحسب الجهاز المركزى للتعبئة و الإحصاء، وبلغ معدل البطالة بين الشباب في العمر 15 إلى 29 فى 2020 حوالي 15.4%، وارتفع من 10.9% بين الذكور إلى 37.6% بين الإناث.

وبحسب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في 2019 كان الشباب يمثلون أكثر الفئات استخدامًا للإنترنت من بين كل الفئات العمرية، وبلغت نسبة الشباب فى سن 15-35 سنة الذين يستخدمون الإنترنت 68.8% ، و99.9% من الشباب يمتلكون هاتف محمول، و67.8% منهم يستخدمون الحاسب الآلي.

وفي استطلاع بصيرة في شهر مارس الماضي، بلغ متوسط مؤشر الرضا عن الأداء العام بين الشباب في مصر 66.1% مقارنةً ب71.5% بين من بلغوا 50سنة فأكثر، فيما كشفت منظمة الصحة العالمية، اضطر عدد كبير من الشباب فى جميع أنحاء العالم إلى تعطيل حياتهم بسبب جائحة كورونا في 2020 وعبر 90% من الشباب عن زيادة قلقهم النفسى وقت الجائحة، وتأثر أكثر من بليون طالب فى كل بلد تقريبًا بإغلاق المدارس و 80% من البنات قلقات على مستقبلهن، و فقد 1 من كل 6 شباب في العالم عمله أثناء جائحة كورونا، وكان معظم من خسروا وظائفهم هم الشباب من عمر 18 إلى 24 سنة.