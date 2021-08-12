يتبقى 90 ألف فدان.. الري: إنهاء نظام الري بالغمر في الأراضي الجديدة قبل نهاية 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس عبداللطيف خالد، مستشار وزير الموارد المائية والري، إن أنواع الأراضي التي تروى بنظام الغمر تنقسم إلى نوعين: الأول يتعلق بالأراضي الجديدة بمساحة 500 ألف فدن؛ والثانية الأراضي القديمة بمساحة 3.7 مليون فدان.

وأضاف عبداللطيف، لمصراوي، أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من تحويل الأراضي الجديدة التي تروى بالغمر إلى أساليب الري الحديث سواء كانت بالرش أو التنقيط، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من 390 ألف فدان ويتبقى 90 ألف فدان سيتم الانتهاء منهم منتصف أكتوبر.

وأوضح مستشار وزير الري، أنه بالنسبة للأراضي القديمة، تم تفعيل بروتوكول تعاون بين وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي والبنك الزراعي؛ لتمويل تنفيذ مشروعات تأهيل المساقي وشبكات الري الحديث في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، لأول مرة من خلال حصر كافة المساحات والحصول على موافقة الأهالي والجمعيات الزراعية.

وتابع أن استخدام نظم الري الحديث والمتطور يقلل من تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي والتسميد.

وتعاني مصر من فجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب سنويًا، خاصة في الزراعة التي تستهلك 82% من حصة مصر من المياه، وتعمل وزارة الري على سد احتياجاتها باستخدام مياه الصرف الزراعي والصحي والمياه الجوفية الضحلة، وتحلية مياه البحر.