مصر تدرج جماعة الإخوان و56 شخصاً على قوائم الإرهاب

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

أدرجت السلطات القضائية المصرية جماعة الإخوان المسلمين و56 عضواً ينتمون لها على قوائم الإرهاب. ونشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار محكمة جنايات القاهرة، بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات في القضية رقم 3 لسنة 2021، وكذلك إدراج 56 عضواً بجماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الإرهابيين في القضية رقم 16 لسنة 2021.

وصدر قرار المحكمة، المشكلة في غرفة المشورة، برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين تامر رياض وهيثم عبد الرحيم وبحضور محمد جمال عبد الناصر وكيل نيابة أمن الدولة العليا. وفي وقت سابق، وافق البرلمان المصري خلال جلسته العامة نهائياً، على مجموع مواد مشروع قانون يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.