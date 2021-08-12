زلزال قوي يضرب قبالة سواحل الفيليبين

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة سواحل الفيليبين، اليوم الخميس، وفق ما أفاد المرصد الأميركي للزلازل، ما أدى الى صدور تحذير لفترة وجيزة من خطر حصول تسونامي.

وضرب الزلزال على بعد 63,3 كيلومترات شرق بونداغيتان في مينداناو، ثاني أكبر جزيرة في البلاد، عند الساعة 1,45 صباحا (17,45 ت غ) على عمق 65 كيلومترا، وفق المرصد الاميركي.

وصدر تحذير بحصول تسونامي لفترة وجيزة، حيث أفاد "نظام التحذير الأميركي من تسونامي" بأن خطر حصول موجات مد عاتية انتهى بعد نحو ساعتين من وقوع الزلزال.

وتقع الفيليبين في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث يسجل نشاط زلزالي كثيف يمتد من اليابان إلى جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.