الأرجنتين تدين تعيين أحمد وحيدي في منصب وزاري بإيران

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 4 دقائق

دانت الارجنتين قرار تعيين أحمد وحيدي في منصب وزير الداخلية الإيرانية، كونه أحد المتهمين بتنفيذ اعتداء بقنبلة ضد مركز يهودي في بوينس آيرس أوقع 85 قتيلا عام 1994.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأرجنتينية: “تعرب الأرجنتين مجددا عن إدانتها الشديدة لتعيين أحمد وحيدي في منصب وزاري في إيران”، مضيفا: “تعلن حكومة البيرتو فيرنانديز أن تعيين أحمد وحيدي لتولي منصب في الحكومة الإيرانية وتحديدا وزارة الداخلية يشكل إهانة للقضاء الأرجنتيني وضحايا الاعتداء الإرهابي ضد الجمعية الإسرائيلية الأرجنتينية”.

ووحيدي أحد كبار المسؤولين الإيرانيين الملاحقين من القضاء الأرجنتيني الذي يتهمه بالاضطلاع بـ”دور أساسي في اتخاذ القرار والتخطيط للاعتداء الذي وقع في 18 يوليو 1994 وأصدرت شرطة الإنتربول بحقه مذكرة توقيف دولية” فيما لم يتم توقيف أي شخص بعد مرور 27 سنة على الهجوم

كما دعت الأرجنتين الحكومة الإيرانية الجديدة إلى “التعاون كليا” ليحاكم الأشخاص المتهمون من القضاء الأرجنتيني “أمام المحاكم المختصة” في هذا البلد حيث لا ينص القانون على محاكمات غيابية.

وذكرت الخارجية أن تعيين وحيدي وزيرا للدفاع منذ أغسطس 2009 “أثار قلقا كبيرا لدى الحكومة الأرجنتينية ويستحق أشد الإدانات”.