إيران تعترض مسيرة أمريكية في أجواء مضيق هرمز

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 8 دقائق

قالت إيران إن دفاعاتها الجوية، اعترضت طائرة مسيرة أمريكية كانت تحلق في أجواء مضيق هرمز، اليوم الخميس.

وكالة الأنباء الإيرانية “فارس”، قالت إن الأجهزة الأمنية الإيرانية نشرت “مشاهد تظهر توجيه عناصر الدفاع الجوي الإيراني تحذيرا مقتضبا لطائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي من طراز “أم كيو 9″ وكانت تحلق في محيط مضيق هرمز وبالقرب من الحدود الإيرانية”.

كما لفتت الوكالة إلى أن إيران سبق أن أسقطت عددا من الطائرات المسيرة الأمريكية، كان آخرها في عام 2019 عندما استهدفت طائرة “جلوبال هوك” بعد خرقها للأجواء الإيرانية وامتناعها عن الاستجابة للتحذيرات الصادرة من قبل الدفاعات الجوية.

يشار إلى أنه، في يونيو/حزيران الماضي، استهدف أحد مباني هيئة الطاقة الذرية في مدينة كرج القريبة من العاصمة طهران، دون التسبب في أي أضرار مادية أو بشرية، ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، وقتها، عن مصادر أن “الهجوم نفذ بطائرة مسيرة، صغيرة رباعية المروحيات، أقلعت من داخل البلاد”.

وكذلك أكد موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلي، أن الهجوم تم بطائرة دون طيار.

ومن جانبه، نفى مصدر إيراني مسؤول في قاعدة “خاتم الأنبياء” للدفاع الجوي، آنذاك، أن يكون “الهجوم التخريبي” الذي استهدف المبنى، قد نفذ بواسطة طائرة مسيرة.

وقال مسؤول مطلع في قاعدة “خاتم الأنبياء” لموقع “انتخاب” المحلي، إن حادث صباح اليوم لم يتم تنفيذه بطائرة مسيرة إطلاقا، مضيفا: “الحادث يمكن أن يكون عملا أمنيا تخريبيا ومسؤوليته تقع خارج نطاق مقر الدفاع الجوي”.