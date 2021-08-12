تسرّب أكثر من 100 طن من النفط في البحر الأسود جنوبي روسيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفاد الصندوق العالمي للطبيعة، الأربعاء، بتسرّب أكثر من 100 طن من النفط إلى مياه البحر الأسود، قرب ميناء مدينة نوفوروسيسك الساحلية، جنوبي روسيا.

ووقع التسرّب خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أثناء تحميل الناقلة “مينيرفا سيمفوني” التي ترفع العلم اليوناني.

وأفادت شركة “خط أنابيب بحر قزوين” التي تتولى توفير نقل النفط من بحر قزوين إلى نوفوروسيسك وتسيطر على المحطة، بتسرب نحو 12 مترا مكعبا من النفط على مساحة 200 متر مربع.

وقالت الشركة المملوكة من عملاق النفط الروسي “روسنفت” ومجموعة “شيفرون” الأميركية وشركة “إيني” الإيطالية إن “الوضع عاد إلى طبيعته” صباح الأحد، موضحة أن التسرب لا يهدد السكان أو البيئة المحلية.

لكنّ الصندوق العالمي للطبيعة أكد، الأربعاء، في بيان نشره عبر فيسبوك أن التسرب أكبر بكثير وقد يلحق ضررا كبيرا بالبيئة. وأوضح أن جهاز الرصد التابع له سجل انتشار بقعة النفط على مساحة 94 كلم مربع، ما يعني أن “مئة طن على الأقل من النفط وربما أكثر” قد تسربت إلى البحر الأسود.

وحذّر الصندوق من مخاطر “متزايدة” ذات تأثير سلبي على الحيوانات البحرية.

وأفاد معهد البحوث الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية أنه يرصد التلوث، لافتا إلى أن صورا عبر الأقمار الاصطناعية تبيّن أن بقعة النفط انتشرت على مساحة نحو 80 كلم مربع.

وأعلنت السلطات الروسية فتحها تحقيقا في التلوث البيئي.