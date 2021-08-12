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جيش الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من عدة محافظات

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من عدة محافظات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ستة فلسطينيين من محافظات نابلس وطوباس وبيت لحم.

 

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من مخيم عسكر الجديد وبلدة بيتا جنوب محافظة نابلس، واثنين آخرين من مدينة طوباس بالضفة الغربية.

 

وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاب فلسطيني من منطقة جبل الموالح وسط مدينة بيت لحم، بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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