فيضانات عارمة تضرب تركيا وتتسبّب في انهيارات

المناطق - وكالات

تسبّبت أمطار غزيرة بحدوث فيضانات عارمة وانهيارات ترابية شمال تركيا، مما دفع السلطات التركية إلى إخلاء مستشفى، وتبحث عن امرأة مفقودة.

وأفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، عن نقل 45 مريضاً من مستشفى في محافظة سينوب إلى مستشفى آخر، بسبب ارتفاع مستوى المياه، مضيفاً أن الأمطار الغزيرة تسبّبت أيضاً في انهيارات أرضية، أدى أحدها إلى انهيار جسر بشكل جزئي، ونُقل ثمانية أشخاص إلى المستشفى.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو للصحفيين إن المياه بلغت ارتفاعاً وصل إلى ثلاثة أو أربعة أمتار في بعض الأماكن، ولجأ مواطنون إلى أسطح المباني، مشيراً إلى أن المروحيات تتوجّه من محافظات مجاورة إلى المناطق المنكوبة.

فيما أكد وزير الزراعة والغابات بكر باك دميرلي أنها كارثة لم تمر علينا مثلها منذ خمسين أو مئة عام.