روسيا تسجل 808 وفيات و21932 إصابة جديدة بكورونا

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سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 21932 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و808 وفيات .

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة وصل إلى 6.534.791 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 168.049 حالة وفاة، مشيرةً إلى تعافي 20195 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 5.828.972 حالة .