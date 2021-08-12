مستشارية الأمن القومي تعقد اجتماعا حول ملف الأمن والمياه

بغداد - ياسين صفوان - عقدت مستشارية الأمن القومي، اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي لتأمين حصص العراق المائية بالتنسيق مع دول الجوار الإقليمي.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الاجتماع ضم ممثلين عن الجهات الأمنية والاستخبارية ووزارتي الموارد المائية والتجارة، وهيأة المنافذ الحدودية"، مبيناً أن "الاجتماع ناقش السبل الكفيلة بتأمين الحصص المائية للعراق والحفاظ عليها بالتنسيق مع دول الجوار الإقليمي، وكذلك متابعة التنسيق الأمني المشترك مع تلك الدول لتأمين الحدود ومنع تسلل الإرهابيين الى الأراضي العراقية".

وأضاف البيان، أن "المشاركين استعرضوا في الاجتماع جملة من التحديات التي تواجه ملفي الأمن والمياه مع دول الجوار، فضلا عن طرح جملة حلول خاصة بهذين الملفين الحيويين والمهمين".