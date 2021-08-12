اليابان: من المستحيل حاليا السيطرة على وضع انتشار الفيروس في العاصمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قال عضو في لجنة الخبراء الاستشارية الحكومية المعنية بمكافحة فيروس كورونا في طوكيو، إنه صار من المستحيل حاليا السيطرة على وضع انتشار الفيروس في العاصمة.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن عضو اللجنة، نوريو أوماجاري، قوله خلال اجتماع عقد اليوم الخميس مع حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، إن "الإصابات تنتشر بوتيرة لم نشهدها من قبل، وعدد الحالات الجديدة يتزايد بسرعة من المستحيل السيطرة على الوضع".

وتأتي تصريحات أوماجاري في الوقت الذي تدرس فيه المدينة والحكومات الوطنية في البلاد ما إذا كان سيتم تمديد حالة الطوارئ المفروضة حالياً في طوكيو، التي تشهد أسوأ موجة على الإطلاق من تفشي حالات الإصابة بمرض "كوفيد 19-".

ومن المقرر حالياً رفع حالة الطوارئ في أواخر أغسطس (آب) الجاري.